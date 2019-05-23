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أخبار محلية > “الزكاة والدخل”: الزكاة المحصلة من بوابة زكاتي تُصرَف في برامج الضمان الاجتماعي‎
23/05/2019   12:22 ص

“الزكاة والدخل”: الزكاة المحصلة من بوابة زكاتي تُصرَف في برامج الضمان الاجتماعي‎

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أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، أن الزكاة المحصلة من بوابة وتطبيق “زكاتي” الإلكتروني يتم صرفها على كافة الفئات المسجلة في مختلف برامج الضمان الاجتماعي المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وحقّقت بوابة “زكاتي” تفاعلاً مميزاً من الأفراد منذ مطلع شهر رمضان الجاري، حيث سهّلت إخراج زكاتهم إلكترونياً بصورة سلسة وميسرة في أي وقت، ومن أي مكان؛ وذلك عبر نظامي “سداد” و”مدى”.

كما تعد “زكاتي” أول بوابة حكومية مخصصة لزكاة الأفراد عن طريق خدمات: “معلومات عن الزكاة” و”حاسبة الزكاة” وتحديد نصاب الزكاة الواجب سواء كان وزن ذهب أو فضة أو مبالغ نقدية أو الصناديق الاستثمارية أو زكاة الأسهم.وفق “أخبار 24”.

كما يقدّم التطبيق والبوابة معاً مزيداً من الخدمات ومنها: التذكير بمواعيد الزكاة عند التسجيل، وتمكين دافعي الزكاة من معرفة أوجه صرف زكاتهم.

“الزكاة والدخل”: الزكاة المحصلة من بوابة زكاتي تُصرَف في برامج الضمان الاجتماعي‎

أخبار محلية
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