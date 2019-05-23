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أخبار محلية > “الجوازات” تدعو المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال إلى سرعة تحديث بياناتهم
23/05/2019   12:22 ص

“الجوازات” تدعو المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال إلى سرعة تحديث بياناتهم

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دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين وأصحاب المؤسسات والشركات، اليوم الأربعاء، إلى سرعة تحديث بياناتهم.

وحثت مديرية الجوازات على الإسراع في تحديث عناوينهم ومحل إقامتهم وأرقام هواتفهم المسجلة رسميًا، من خلال حساباتهم في الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية ” أبشر ” وبوابة ” مقيم ” ومنصة ” أبشر أعمال”.

وأهابت الجوازت بالمواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال تحديث بيانات العنوان الوطني الخاص بهم كذلك والمسجل في نظام البريد السعودي، حتى يتسنّى التواصل معهم عند وجود معاملة تخصهم أو تخص العمالة التابعة لهم لدى إدارات الجوازات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.وفق “أخبار 24”.

كما دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين ممن ليس لديهم حسابات في منصة ” أبشر ” إلى سرعة المبادرة في التسجيل والتفعيل؛ للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المديرية العامة للجوازات دون الحاجة لمراجعة إدارات وشعب الجوازات.

“الجوازات” تدعو المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال إلى سرعة تحديث بياناتهم

أخبار محلية
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