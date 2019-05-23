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أخبار المناطق > القبض على شبكة كبيرة لترويج المخدرات في الباحة وبحوزتهم 50 ألف حبة محظورة
23/05/2019   12:21 ص

القبض على شبكة كبيرة لترويج المخدرات في الباحة وبحوزتهم 50 ألف حبة محظورة

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ضبطت الفرق الميدانية التابعة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات هذا الأسبوع، شبكة كبيرة تقوم بترويج المخدرات، في عملية تُعد الأكبر في منطقة الباحة.

وأوضحت “مكافحة المخدرات” أن عملية القبض جاءت بعد متابعة دقيقة وكمين محكم، حيث عُثر بحوزتهم على أكثر من 50 ألف حبة من الحبوب المحظورة.

وفي سياق متصل، ألقت القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإثيوبية يقطنون الجبال وفي مواقع متفرقة بالمنطقة يقومون بترويج الحشيش، والحبوب المحظورة، حيث ضُبط بحوزتهم أثناء القبض عليهم على كمية من الحشيش والحبوب المخدرة.وفق “أخبار 24”.

القبض على شبكة كبيرة لترويج المخدرات في الباحة وبحوزتهم 50 ألف حبة محظورة

أخبار المناطق
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