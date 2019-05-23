يشارك متطوعو ومتطوعات الدفاع المدني في رمضان هذا العام مع رجال الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، وذلك للمرة الثالثة على التوالي لخدمة المعتمرين والمعتمرات والزوار على مدار الساعة بالحرم المكي الشريف.
من جانبه، أكّد مدير شعبة المتطوعين بمدني مكة المكرمة، سعد القحطاني، انضمام 117 متطوعاً ومتطوعة لصفوف الدفاع المدني في خطة رمضان، بينهم 32 متطوعة من المقبولات في موقع التطوع والحاصلات على بطاقات تطوع معتمدة من شعبة التطوع بالمنطقة.
كما تمتلك المتطوعات خبرة في التمريض والإسعافات الأولية، حيث جاءت غالبيتهن من منسوبات وزارة الصحة، وذلك استنادا على الأمر الصادر في الخطة التفصيلية لتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ بالعاصمة المقدسة خلال شهر رمضان.
وبيّن القحطاني أنهم يعملون بنظام الورديات في أماكن مخصصة وموزعين على 34 موقع في الحرم المكي قريبة من مراكز الإسعافات الأولية بالحرم، حيث يتم تقديم الإسعافات الأولية للحالات الطارئة كحالات الإغماء وانخفاض وارتفاع الضغط والسكر والإجهاد الحراري.
كما يساعد المتطوعون والمتطوعات في نقل الحالات التي تستدعي ذلك للمراكز الإسعافية أو المستشفى، فهم مزودون بحقائب متكاملة للإسعافات الأولية وكرسي متحرك ونقالة، بحسب ما تستدعيه الحالة.