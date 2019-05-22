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أخبار محلية > “الإفتاء” تدشن تطبيق “اسألني” للرد على أسئلة المستفتين عبر الأجهزة الذكية
22/05/2019   4:25 م

“الإفتاء” تدشن تطبيق “اسألني” للرد على أسئلة المستفتين عبر الأجهزة الذكية

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أعلن نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ فهد بن عبد العزيز العواد، عن تدشين تطبيق الرد على أسئلة المستفتين (اسألني ASK ME)، على الأجهزة الذكية.

وأشار إلى متابعة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، لإنجاز هذا التطبيق الذي نُفذ بجهود ذاتية من الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالرئاسة، وبسواعد وطنية.وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن التطبيق يستقي جل فتاواه من فتاوى العلماء أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة.

“الإفتاء” تدشن تطبيق “اسألني” للرد على أسئلة المستفتين عبر الأجهزة الذكية

أخبار محلية
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