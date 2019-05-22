وثقت عدسة مصور مشاهد يمكن وصفها بالمدهشة للحرم المكي، تجسدت فيها روحانية المكان، بعضها جوية التقطت من أعلى بينها صورة لهلال برج الساعة قبيل إفطار رمضان، ولقطات علوية أيضا للطائفين وهم يتزاحمون حول الحجر الأسود.
وفيما تظهر الصور التي التقطتها كاميرا المصور محمد وليد البستاني، الجهود التي تبذلها المملكة في تطوير الحرم والساحة المحيطة به، تتضمن صوراً ليلية بديعة يظهر فيها الحرم المكي بؤرة مضيئة تتلألأ بألوان متنوعة وسط مكة.
وتتجسد قدسية المكان عبر صور البستاني التي التقطت من زوايا مختلفة في المشاهد التي تبرز الطائفين حول الكعبة في منظر بديع، والمصلين بمختلف سحناتهم يتوجهون نحو بيت الله الحرام، فضلا عن لقطات أخرى توثق بعض المواقف الإنسانية لرجال الأمن أو الشباب المتطوعين تجاه المسنين والمرضى من ضيوف الرحمن.
وفق “أخبار 24”.