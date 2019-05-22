أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أن استفادة المواطن أو المواطنة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات “طاقات”، يتطلب 5 خطوات، مبيناً كيفية تسجيل المنشآت في البرنامج.
وتضمنت هذه الخطوات : التسجيل في البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، وإكمال السيرة الذاتية وإرفاق صورة من المؤهل العلمي، وإكمال علمية التوظيف والانضمام للبرنامج، التقديم على الوظيفة المناسبة وانتظار قبول المنشأة، والبحث عن الإعلانات الوظيفية.
كما بين صندوق الموارد البشرية “هدف”، بـ”إنفوجرافيك” آخر أن هناك 4 خطوات لتسجيل المنشآت وأصحاب الأعمال للاستفادة من الدعم الذي يقدمه برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.
وتضمنت خطوات التسجيل في البرنامج: أولاً التسجيل في البوابة الوطنية للعمل وتفعيل حساب “دعم التوظيف”، ثانياً تقديم الإعلان الوظيفي واختيار نوع العمل “برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات”، ثالثاً إكمال عملية التوظيف، رابعاً الانضمام لبرنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.
يذكر أن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، يقدم دعماً نوعياً موجهاً لراتب الموظف الذي يعين في منشأة مسجلة في البرنامج، وذلك وفق ضوابط محددة، ويبدأ الدعم بـ30% من الراتب للسنة الأولى ينخفض إلى 20% للسنة الثانية، وإلى 10% في السنة الثالثة، والحد الأدنى للأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال والحد الأعلى 10 آلاف ريال.
وفق “أخبار 24”.