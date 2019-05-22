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أخبار محلية > اختفاء شاب عشريني من محافظة الليث أثناء سفره إلى مكة.. وأسرته تؤكد سلامته النفسية
22/05/2019   4:22 م

اختفاء شاب عشريني من محافظة الليث أثناء سفره إلى مكة.. وأسرته تؤكد سلامته النفسية

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اختفى شاب عشريني من محافظة الليث وفقد أثره منذ يوم الأربعاء الماضي، فيما تواصل أسرته عملية البحث عنه.

وأوضحت أسرة العضلي وفقا لـ”سبق”، أن ابنها الشاب مقبل حسن العضلي (22 عاما)، اختفى عن الأنظار بعد أن سافر من منزل الأسرة في الليث إلى مكة المكرمة، مؤكدة أنه لا يعاني أي مرض نفسي.

وبينت أن التواصل كان مستمرا معه أثناء سفره، لكنا فوجئت منذ يوم الأربعاء الماضي بانقطاع أخبار فجأة وإغلاق هاتفه.

وأشارت إلى أن شهود عيان أكدوا أنهم شاهدوا الشاب مساء أمس، في أحد مخططات ولي العهد جنوبي مكة المكرمة؛ لكنه اختفى مجددا، مناشدة بالتواصل معها حال وصول أي معلومة عنه على الأرقام التالية: 0503375306، 0507715804، 0593525049.

اختفاء شاب عشريني من محافظة الليث أثناء سفره إلى مكة.. وأسرته تؤكد سلامته النفسية

أخبار محلية
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