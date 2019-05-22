مدرب اتحاد جدة: الإرهاق حرمنا من نهاية سعيدة .. مدرب الوحدة الإماراتي: حققنا المطلوب أمام الاتحاد

عبر مدرب اتحاد جدة خوسية لويس سييرا، عن سعادته بإنجاز المهمة مع الفريق، بالتأهل لدور الـ 16 والبقاء في الدوري.
وقال سييرا في المؤتمر الصحفي الذي تلا مواجهة الوحدة في كأس الاتحاد الآسيوي: “كنا نرغب بنهاية جميلة وتحقيق صدارة المجموعة والفوز باللقاء ولكن الفريق لم يترجم الكثير من الفرص التي سنحت له”.
واعترف سييرا بتأثر اللاعبين بالإرهاق قائلا: “لعبنا 18 مباراة في بطولات مختلفة خلال الشهرين الماضيين، المجهود كان جبارًا والإرهاق سيطر على الجميع”.
وأشاد سييرا، بما قدمه لاعبو الفريق طوال الموسم، معبرا عن فخره واعتزازه بجميع اللاعبين.
ونفى سييرا أن يكون قد طالب بالتعاقد مع اللاعب الإماراتي علي مبخوت، مبينًا بأن ما يثار لا أساس له من الصحة.
واكتفى الاتحاد، بالتعادل مع الوحدة الإماراتي، بهدف لكل منهما، في المباراة التى جرت مساء الثلاثاء في الجولة الختامية لدوري المجموعات، وفقد صدارة مجموعته ببطولة دوري أبطال آسيا.
ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 11 نقطة، خلف الوحدة المتصدر برصيد 13 نقطة.
من جانبه أشاد مدرب الوحدة الإماراتي، الهولندي هينك تين كات بأداء لاعبيه في لقاء اليوم أمام اتحاد جدة السعودي، في ختام منافسات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.وفق “كووورة”.
وتعادل الوحدة مع الاتحاد في جدة 1-1 اليوم الثلاثاء، لينهي الفريق الإماراتي منافسات دور المجموعات متصدرًا مجموعته برصيد 13 نقطة، بينما جاء الاتحاد ثانيًا برصيد 11 نقطة.
وقال تين كات في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “سعيد بتصدر المجموعة. الفريق حقق المطلوب منه في اللقاء”.
وتابع: “مبارة الاتحاد تعد أقل أهمية من مباراتنا المقبلة في الدوري الإماراتي (أمام العين)، التي سيتحدد من خلالها المراكز المؤهلة للنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا. حرصنا على إراحة العديد من اللاعبين لتجهيزهم للقاء المقبل”.
ورفض المدرب الهولندي الحديث عن مستقبله مع النادي الإماراتي، مبينًا أن هذا الموضوع “سابق لأوانه”.
وامتدح تين كات اللاعب الكوري ريم تشانج مؤكدًا أنه لاعب محترف، قبل أن يقول مازحًا: “لكن مشكلته الوحيدة أنه يحب الأكل كثيرًا”.