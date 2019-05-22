النصر يعزز هجومه بالكاميروني تاومبا

أكد مصدر لـ «دنيا الرياضة» أن إدارة التعاون ستحسم مصير المهاجم الكاميروني ليندر تاومبا «29» عاماً خلال الأيام القليلة المقبلة، وتشير المصادر إلى أن إدارة التعاون تلقت عبر المفاوضين العديد من العروض للحصول على خدمات تاومبا، وتؤكد المصادر استعداد الإدارة النصراوية لتقديم مبلغ 20 مليون ريال لشراء البطاقة الدولية للاعب الذي يمتد عقده مع التعاون حتى نهاية الموسم المقبل مع أفضلية التمديد لموسم ثالث للتعاون، بينما قدمت إدارة الشباب عرضاً بلغ 15 مليون ريال.
وكشفت المصادر أن اللاعب لايزال يرغب بالانتقال إلى أحد الأندية خارج المملكة، وقطع شوطاً كبيراً مع إدارة العين الإماراتي التي ينتظر أن تبدأ مفاوضاتها مع إدارة التعاون بعد الاتفاق النهائي مع اللاعب.
الجدير بالذكر أن اللاعب الكاميروني تاومبا تألق الموسم المنصرم مع التعاون بعد تسجيله 27 هدفاً، بواقع 21 هدفاً في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وستة أهداف في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.