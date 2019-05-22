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اخبار رياضية > الاتحاد يطلب الاجتماع مع التعاون لحسم صفقة آدم
22/05/2019   1:28 م

الاتحاد يطلب الاجتماع مع التعاون لحسم صفقة آدم

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كشفت مصادر لـ«الرياضية» أن مسؤول في إدارة الاتحاد طلب الاجتماع مع محمد القاسم رئيس التعاون بشكل مباشر لمناقشة صفقة انتقال مهاجم فريقه عبدالفتاح آدم إلى النادي الجداوي.

وبينت ذات المصادر أن الإدارة التعاونية لا تمانع في انتقال آدم إلى الاتحاد في حال كان العرض مناسب للطرفين من الناحية المادية.

وتصر الإدارة الاتحادي برئاسة لؤي ناظر على التعاقد مع مهاجم التعاون بعد نيلها موافقة التشيلي جوزيه سييرا مدرب الاتحاد، وباتت تنتظر موافقة مسيري التعاون على نقل اللاعب لصفوف أصفر جدة.

ويعد عبدالفتاح آدم “مواليد” من أبرز نجوم الموسم المنصر برفقة فريقه التعاون بعد إحرازه 12 هدفاً في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين رغم بقائه في أغلب المباريات على مقاعد البدلاء بسبب اعتماد مدرب التعاون على الكاميروني لياندر تاوامبا بشكل أساسي في تشكيلة الفريق القصيمي.

الاتحاد يطلب الاجتماع مع التعاون لحسم صفقة آدم

اخبار رياضية
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