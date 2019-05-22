الهلال يحير آدم بـ «العرض الثالث»

أكد هشام العريني وكيل أعمال عبدالفتاح آدم مهاجم فريق التعاون لكرة القدم، أن موكله تلقى العرض الثالث؛ وهذه المرة من الهلال بعد العرضين الماضيين من الاتحاد، والنصر، وقال: “العروض الثلاثة جادة ترغب في كسب خدمات اللاعب، وجاهزة للحسم، وهي من أندية كبيرة وصاحبة شعبية جماهيرية طاغية وكلها طموح وحلم أي لاعب سواء آدم أو غيره”.
وأضاف: “العروض الثلاثة قيد الدراسة لتحديد الأفضل، كلها محط اهتمام اللاعب، بمجرد موافقة التعاون صاحب الصلاحية الأولى، سيكون تحديد النادي الجديد بيد اللاعب ورغبته التي تتوافق مع متطلباته، الأساس موافقة النادي على بيع عقد اللاعب”.
وعلمت “الاقتصادية” من مصادر مقربة للاعب أن موضوع حسم بيع عقده يحتاج إلى معرفة مصير الكاميروني ليندر تاوامبا هل سيبقى ويجدد عقده أم سيرحل؟ إضافة لإيجاد بديل مناسب يقود خط هجوم الفريق الأصفر، موضحة أن آدم الذي سجل 12 هدفا محتار بين العروض الثلاثة، حيث سيضمن المشاركة بشكل أساسي في حال انتقل للاتحاد، كما سيضمن حصة مالية كبيرة من صفقة انتقاله إلى النصر، فيما لم يعلق على عرض الهلال لعدم معرفته مستقبل إدارة النادي المنتظر وجودها العام المقبل.وفق “الإقتصادية”.
على صعيد ثان، وقعت إدارة التعاون، برئاسة محمد القاسم، أمس عقدا مبدئيا مع المدرب البرتغالي باولو سيرجيو بدلا من مواطنه بيدرو إيمانويل، على أن يتم توقيع العقد الرسمي بعد وصوله إلى بريدة للاتفاق على كل بنوده بين الطرفين.
يشار إلى أن سيرجيو آخر تجاربه التدريبية مع نفط الإيراني، وسبق أن درب سيبورتنج لشبونة البرتغالي، كما حقق لقب الدوري القبرصي مع أبويل في موسم 2014.
وحذرت الصحافة البرتغالية مواطنها باولو سيرجيو، من أن الإرث الذي وضع يده عليه سيكون ثقيلا بالنظر إلى أن سلفه بيدرو إيمانويل، صعد بهم إلى منصة التتويج للمرة الأولى في كأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى كسر أعلى رقم للنقاط في تاريخه بإغلاق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في المرتبة الثالثة بـ 56 نقطة.