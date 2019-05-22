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اخبار رياضية > جحفلي على رادار أندية سعودية
22/05/2019   1:26 م

جحفلي على رادار أندية سعودية

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دخلت أندية سعودية تنشط في دوري المحترفين في مفاوضات جادة مع مدافع الهلال محمد جحفلي الذي سيدخل الفترة الحرة قبل بداية الموسم الجديد.

وينتهي عقد اللاعب مع فريقه الهلال خلال الفترة الشتوية فيما لم يحسم أمر تجديد عقده على أمل أن تتخذ الإدارة الجديدة قرارها في هذا الشأن.

وكانت إدارة الأمير محمد بن فيصل قد فتحت خط المفاوضات مع اللاعب لكن رحيلها جمّد تلك المفاوضات.

ويستعد الهلاليون لعقد جمعية عمومية لإعلان رئيس جديد للنادي، ويعد فهد بن نافل من أبرز المرشحين لتولي المنصب. من جهة أخرى، اعتمد الجهاز الفني والإداري بنادي الهلال البرنامج التدريبي في الفترة المقبلة، حيث انطلقت أمس (الثلاثاء)، إجازة اللاعبين بعد نهاية آخر مباراة في الموسم الرياضي أمام الدحيل القطري في البطولة الآسيوية.وفق “الشرق الأوسط”.

وتقرر منح اللاعبين إجازة حتى يوم 28 يونيو (حزيران) المقبل ومن ثم انطلاق التحضيرات للموسم الرياضي المقبل يعقبها ولمدة ثلاثة أيام إجراء الفحوصات الطبية على أن ينطلق المعسكر التدريبي الخارجي يوم الرابع من يوليو (تموز) المقبل.

جحفلي على رادار أندية سعودية

اخبار رياضية
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