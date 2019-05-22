مختص: خلال الساعات المقبلة تبدأ درجات الحرارة ذات الطابع الصيفي.. والعظمى تصل 47 درجة

كشف خبير الأرصاد الجوية حسن كراني أن الساعات المقبلة ستشهد قدوم درجات الحرارة العظمى التي تميل للطابع الصيفي، والتي قد تتراوح ما بين 43 إلى 47 درجة مئوية.
وقال كراني عبر حسابه في “تويتر”: “بعون الله ستودع أجواءنا خلال الساعات القادمة درجات الحرارة العظمى التي تميل للطابع الربيعي الصيفي 40_ 44 مئوية”.
وأضاف: “وتستقبل درجات الحرارة العظمى التي تميل للطابع الصيفي 43_ 47 مئوية، والتي تأخذنا تدريجياً مع تقدم أيام يونية إلى 44_ 49 مئوية”.وفق “أخبار 24”.
ونصح مقدم النشرة الجوية في التلفزيون السعودي سابقاً، بضرورة تجنب أشعة الشمس لتجنب ضرباتها.