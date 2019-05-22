“مصرف الراجحي” يدعم “جود الإسكان” بـ 40 مليوناً.. تفاعلاً مع دعم خادم الحرمين وولي العهد

أعلنت مؤسسة الإسكان التنموي أنها تلقت دعماً قدره 40 مليون ريال مقدمة من مصرف الراجحي لمنصة “جود الإسكان”؛ وذلك للمساهمة في دعم الأسر الأشد حاجة لشراء المساكن الجاهزة، تفاعلاً مع الدعم الذي بدأه أمس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال المتحدث الرسمي لمنصة جود الإسكان ماجد أبا الخيل، إن مبادرة مصرف الراجحي تعد تعزيزاً لعمق الشراكة بين القطاعين الخاص والخيري لدعم أعمال الخير والعطاء بالمملكة، مثمناً تلك المساهمة التي وصفها بأنها تعزز رسالة المنصة في تسهيل وحوكمة طرق العطاء الخيري من المجتمع للمجتمع.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي عبدالله بن سليمان الراجحي، أن دعم الفئات الأشد حاجة في منصة جود الإسكان ومبادرات القطاعين العام والخاص له آثاره الاقتصادية والاجتماعية في حياة هذه الأسر، وهو يساند تمكين أفرادها من الحياة الكريمة ويسهم في رفع قدراتهم وتحفيزهم على الإنتاج.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قدم دعماً لمنصة جود الإسكان بـ 100 مليون ريال، فيما قدم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دعماً للمنصة قدره 50 مليون ريال.