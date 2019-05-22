عقد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة بقصر السلام في جدة مساء أمس (الثلاثاء)؛ حيث تم صدور عدد من التوجيهات والقرارات.
وقرر مجلس الوزراء تعديل المادة الـ 12 من نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 15)، وإضافة فقرة للمادة الـ 13 من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 38).
كما قرر المجلس تعديل المادة الـ 19 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 42)، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار بشأن إضافة النصوص المتعلقة بعقوبة التشهير أو تعديلها في بعض الأنظمة التي تختص الوزارة بتطبيقها.