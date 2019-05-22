مـقتل مقيم سودانى بطلق نـاري قبيل الإفطار إثر خلاف مع مواطن.. والجاني يسلم نفسه

فتحت الأجهزة الأمنية بشرطة بيشة تحقيقاً في حـادثة مـقتل مقيم سوداني؛ إثر إصـابته بطـلق ناري أطلقه عليه مواطن؛ نتيجة خلاف وقع بينهما أمس (الثلاثاء).
وأوضحت مصادر وفقاً لـ “سبق”، أن الحـادث وقع بإحدى القرى التابعة لمركز الحازمي بمحافظة بيشة في منطقة عسير، مضيفاً أن الخلاف وقع بين المواطن والمقيم قرب موعد الإفطار ليتطور الأمر ويصل إلى إطلاق المواطن الرصـاص على المقيم السوداني.
وبيّنت المصادر أن المقيم فارق الحياة بعد إصـابته برصـاصة من مسـدس المواطن، فيما سلّم الجاني نفسه لمركز شرطة الحازمي، ولا تزال الجهات الأمنية تحقق لكشف ملابسات الحـادثة.