استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس (الثلاثاء)، جميع أمراء المناطق بمناسبة اجتماعهم السنوي الـ26.
واطلع خادم الحرمين خلال اللقاء على أبرز الموضوعات التي تناولها الاجتماع السادس والعشرون لأمراء المناطق.
وقد وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراء المناطق بالاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين ومتابعة أحوالهم وتسهيل وتيسير أمورهم بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.
حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداوود.
وفق “أخبار 24”.