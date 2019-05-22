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أخبار محلية > بالفيديو.. كيف تتعامل مع الرسائل الاحتيالية بالطريقة المثلى؟
22/05/2019   8:31 ص

بالفيديو.. كيف تتعامل مع الرسائل الاحتيالية بالطريقة المثلى؟

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أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الطريقة الأفضل للتعامل مع الرسائل الاحتيالية التي تصل على صورة رسائل قصيرة sms أو محادثات على برامج المراسلة الفورية.

وأفادت أن أول ما يجب فعله عند وصول هذه الرسائل هو تجاهلها وعدم التفاعل معها أو الاستجابة لما يطلبه مرسل الرسالة من بيانات أو معلومات.
وعن كيفية الإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية، أفادت الهيئة أنها خصصت الرقم 330330 لاستقبال البلاغات عنها، إذ يمكن لمرسل الرسالة إعادة إرسالها مرة أخرى للرقم من أي مشغل للاتصالات داخل المملكة.وفق “أخبار 24”.

كما أفادت أنه يمكن الإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية التي تصل عبر التطبيقات من خلال التطبيق نفسه وحظر الرقم، أو عبر تصوير الرسالة وإبلاغ الجهات الأمنية عبر تطبيق “كلنا أمن”.

 

بالفيديو.. كيف تتعامل مع الرسائل الاحتيالية بالطريقة المثلى؟

أخبار محلية
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