وقعت إدارة قناة SBC ممثلة في الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان عقداً مع وليد الفراج، لتقديم برنامج رياضي بحلة جديدة حصرياً على شاشة SBC بداية من الموسم الكروي المقبل.
وأوضح الشريان أن الهيئة حريصة على جذب أفضل الكوادر الإعلامية في جميع المجالات لإرضاء مشاهدي قنوات الوطن، مُرحباً بانضمام الفراج إلى أسرة SBC، ومشيداً بالمسيرة الإعلامية الطويلة والنجاحات الكبيرة التي حققها خلال مسيرته.
من جانبه أكد وليد الفراج على سعيه لإرضاء المشاهد السعودي بتسخير كافة الجهود من تغطيات وتقنيات وجلب أبرز المحللين والنقاد الرياضيين للظهور بالشكل الذي يرضي كافة الشرائح.
وفق “أخبار 24”.