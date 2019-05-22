تحدث المهندس عبد الله بن جنيدب مصمم التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي الشريف عن ظروف التصميم وفلسفته، وذلك بعد افتتاح جميع أدوارها أمام المصلين خلال شهر رمضان المبارك.
وقال بن جنيدب إن مشاريع الحرمين لا يمكن مقارنتها بأي مشروع آخر مهما كانت ضخامته، وذلك للظروف الخاصة المفروضة على المشاريع المنفذة في الحرمين الشريفين.
وأوضح أن من تلك الظروف المحددات التي تقيد المشاريع، سواء من حيث المكان، أو من حيث الاضطرار إلى التصميم والتنفيذ في الوقت نفسه، فلا يوجد وقت كافٍ لإنهاء المخططات والخرائط ثم البدء في البناء كما هو الحال في المشاريع الأخرى.
وتابع – في حديث لقناة “العربية” – أن مشاريع الحرمين الشريفين يجب كذلك أن تنفّذ بطريقة تليق بالمكان والمكانة، مشيراً إلى أن الحرم المكي تُنفّذ فيه عدة مشروعات ضخمة في الوقت نفسه، فمبنى التوسعة الجديدة على سبيل المثال لا يمثل إلا 30% من حجم المشروع.
وفق “أخبار 24”.