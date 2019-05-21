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اخبار رياضية > الهريفي يرشح بديل أحمد موسى للانضمام لنادي النصر
21/05/2019   11:05 م

الهريفي يرشح بديل أحمد موسى للانضمام لنادي النصر

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رشح فهد الهريفي لاعب النصر السابق اللاعب المغربي سفيان بوفال لاعب سيلتا فيجو الإسباني للانضمام لنادي النصر بديلا ً للنيجيري أحمد موسى.

ونشر الهريفي مقطع فيديو لمهارات وأهداف اللاعب المغربي عبر حسابه الرسمي على تويتر وعلق بقوله: ياليت من الآن يبدء العمل في البحث والاختيار النصر يحتاج أربعة او خمسه محليين أظهره ومحور وطرف ..

مع تغيير جونز برونو جواليانو احمد موسى سبق عرضت بديل جوليانو .. وهذا ينفع بديل لأحمد موسى.. الهمه الهمه يا ابوفهد.وفق “المرصد”.

الهريفي يرشح بديل أحمد موسى للانضمام لنادي النصر

اخبار رياضية
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