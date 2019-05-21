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اخبار رياضية > الهلال يتفق مع يونس بلهندة مقابل هذا المبلغ !
21/05/2019   11:04 م

الهلال يتفق مع يونس بلهندة مقابل هذا المبلغ !

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كشفت صحيفة “قاناتيك” التركية عن اتفاق نادي الهلال مع غلطة سراي التركي، على انتقال المغربي يونس بلهندة، الى صفوف الفريق الهلالي مقابل 9 ملايين يورو، بعدما وصل الطرفان للاتفاق النهائي، وكشفت الصحيفة أن اتفاق الهلال جاء بعد رغبة اللاعب الكبيرة في الخروج من الدوري التركي، وارتبط اسمه كثيراً بنادي الاتحاد في الفترة الشتوية ولكن ارتفاع المبلغ حال دون توقيع اللاعب مع الكتيبة الاتحادية حسبما ذكره رئيس النادي لؤي ناظر.

وسيعوض بلهندة في حال قدومه البرازيلي ادواردو الذي ألمح عبر حسابه الى مغادرة اسوار الهلال بعد 4 اعوام قضاها مع الفريق.وفق “أخبار 24”.

الهلال يتفق مع يونس بلهندة مقابل هذا المبلغ !

اخبار رياضية
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