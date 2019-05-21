“الخارجية” تُعلن عن وظيفتين للمواطنين في هيئة دولية.. وتدعو للتقديم عليهما

أعلنت وزارة الخارجية عن توفر وظيفتين للمواطنين السعوديين للعمل لدى الاتحاد الدولي للاتصالات، إنفاذاً للتوجيهات الكريمة وحرصاً من الوزارة على إتاحة الفرصة للمواطنين للعمل لدى هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأوضحت أن الوظيفة الأولى هي “مدير إدارة خدمات الوثائق” ومقرها جنيف، للحاصلين على شهادة علمية فوق الجامعية في إدارة الأعمال، أو معالجة المعلومات، أو علوم الحاسب، وخبرة لا تقل عن 7 سنوات في التخصصات المذكورة، وإجادة لغتين على الأقل، براتب سنوي مع البدلات يصل إلى أكثر من 119 ألف دولار.
وأضافت أن الوظيفة الثانية هي مدير المكتب الإقليمي في “بانكوك” للحاصلين على شهادة فوق الجامعية في هندسة الاتصالات، والاقتصاد، أو القانون، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في التخصصات المذكورة، وإجادة لغتين على الأقل، براتب سنوي مع البدلات يبلغ 84 ألف دولار.وفق “أخبار 24”.
ودعت الوزارة الراغبين للتقدم على الوظيفتين حتى تاريخ 7-7-2019، كما طلبت تزويدها بنسخة من التقديم على البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب التنفيذي بوكالة الوزارة للشؤون الدولية المتعددة التالي: MRD-executive@mofa.gov.sa.