“التجارة” تُشهر بمقيمَين لمخالفتهما نظام مكافحة الغش التجاري

نشرت وزارة التجارة والاستثمار حكم تشهير بمقيمَين “هندي الجنسية، ومصري الجنسية” يعملان في منشأة تجارية تختص بنقل الأغذية، لإدانتهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري عبر حيازة منتجات غذائية منتهية الصلاحية.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة المخالفة، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.
وأكدت الوزارة عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش المستهلكين وخداعهم.وفق “أخبار 24”.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.