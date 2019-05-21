سلطت هيئة الغذاء والدواء الضوء على الأضرار الصحية التي يسببها تناول المشروبات المحلاة بشكل مفرط، على جسم الإنسان وأعضائه المختلفة، خاصة على ذوي الأمراض المزمنة.
وأوضحت أن الاستهلاك المفرط في المشروبات المحلاة ينعكس سلباً على الصحة، وقد يسبب ارتفاع الكوليسترول وانسداد الأوعية الدموية، إضافة إلى أمراض القلب وتراكم الدهون على الكبد، وتسوس الأسنان.
وأضافت أن تلك العادات الغذائية تقاوم إفراز الأنسولين في الجسم، ناهيك عن ارتفاع ضغط الدم، وزيادة الوزن وتراكم الدهون في منطقة البطن، واحتمال الإصابة بالسكري من النوع الثاني، إضافة إلى مشاكل صحية أخرى.
وفق “أخبار 24”.