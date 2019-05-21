ذكرت وزارة الصحة أن هناك 6 خطوات للإقلاع عن التدخين بشكل متسلسل، وهي: اتخاذ القرار بداية من يوم محدد، وتحديد موعد آخر سيجارة، وكذلك استشارة الطبيب عن خطة الإقلاع، وأيضاً ممارسة الرياضة لتخفيف الضغوط، بالإضافة إلى تجديد الحياة ببداية عادة صحية معينة، وأيضاً توقع التحديات والاستمرار دون يأس.
ودعت “الصحة” الراغبين في الحصول على المساعدة للإقلاع عن التدخين للاتصال بمركز صحة 937 لحجز موعد في أقرب عيادة.
تأتي هذه الخطوة امتدادا لجهود “الصحة” في مجال مكافحة التدخين والتحذير من أضراره، حيث تعمل على تطوير الخدمات العلاجية لمساعدة المدخنين الراغبين في الإقلاع، وذلك من خلال التوسع في افتتاح العديد من عيادات الإقلاع عن التدخين في مختلف مناطق المملكة.
وفق “أخبار 24”.