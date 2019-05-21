وثق مقطع فيديو منظرا بديعا لتدفق المياه بسد الجنابين عقب الأمطار التي شهدتها محافظة بلجرشي في منطقة الباحة أمس (الإثنين).
ويعد سد الجنابين أحد السدود الاستراتيجية بالمنطقة، حيث يسهم في تغذية محافظة بلجرشي ومركزي بالشهم وشرى بالمياه، ويبلغ طول السد 154 متراً وارتفاعه 28 مترًا وسعته التخزينية 5 ملايين متر مكعب، وشُيّد بتكلفة بلغت 20 مليون ريال.
ويقع وادي الجنابين جنوب شرق محافظة بلجرشي على بعد 13 كيلو مترًا إلى الجنوب، ويضم أنواعا من أشجار الزيتون أو ما يسمى “العتم” وهو الزيتون غير الملقح، وأيضا شجر العرعر وشجرة القرض والسمر، فيما ينمو على جنبات الوادي كميات كبيرة من شجرة الحبق المستخدم في الشاي، ويعطي رائحة جميلة للوادي الذي لا ينقطع فيه جريان المياه وتدفقها طوال العام.
وفق “أخبار 24”.