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اخبار رياضية > عبد الرحمن بن مساعد: أشكر محمد بن فيصل على حديثه الطيب.. ولم أقدم دعماً للهلال منذ تركي الرئاسة
21/05/2019   1:05 م

عبد الرحمن بن مساعد: أشكر محمد بن فيصل على حديثه الطيب.. ولم أقدم دعماً للهلال منذ تركي الرئاسة

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ذكر رئيس نادي الهلال الأسبق الأمير عبد الرحمن بن مساعد أنه لم يقدم دعماً مادياً لنادي الهلال منذ تخليه عن رئاسته التي استمرت 6 سنوات.

وقدم ابن مساعد شكره للأمير محمد بن فيصل على حديثه الطيب عنه، مبيناً أن الدعم الذي أشار له الأخير ليس دعماً مادياً إنما يتمثل فقط في تقديم المشورة والنصح عندما يطلب منه، أو إذا اقتضى الأمر، مشيراً إلى أنه قدم النصح في الجزء الأخير من الموسم بعد مباراة نهائي البطولة العربية، مؤكداً أنه الآن ليس أكثر من مشجع محب لنادي الهلال.

وكان رئيس نادي الهلال المستقيل الأمير محمد بن فيصل قدم الشكر لعددٍ من الشخصيات قال إنهم قدموا له الدعم ودعموا نادي الهلال إبان رئاسته، وذكر بينهم اسم الرئيس الأسبق لنادي الهلال وعضو هيئة الشرف الأمير عبد الرحمن بن مساعد.وفق”أخبار 24″.

عبد الرحمن بن مساعد: أشكر محمد بن فيصل على حديثه الطيب.. ولم أقدم دعماً للهلال منذ تركي الرئاسة

اخبار رياضية
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