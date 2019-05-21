بالفيديو.. ضبط عاملات منزليات يعملن في مهنة تمريض.. وأبواب سرية داخل مجمع عيادات بالرياض

وثّق مقطع فيديو مداهمة الدوريات الأمنية ووزارة الصحة لمجمع عيادات أسنان وتجميل شرق مدينة الرياض، يضم مخالفات متعددة، من بينها عدم وجود أطباء، وتشغيل عاملات منزليات في مهنة ممرضات بقسم الجلدية.
وأظهر المقطع، الذي نشره الإعلامي فيصل العبدالكريم على حسابه في تويتر، وجود بابين سريين داخل المجمع؛ حيث يُدخل أحدهما إلى سكن العاملات المنزليات اللاتي يعملن في الليزر والتقشير والعمليات الجلدية، بينما يوجد خلف الباب الآخر معمل للأسنان غير مرخص، ويعملون فيه أشخاص ليس لديهم ترخيص. وفق “أخبار 24”.
اليوم مع وزارة الصحة وبمساندة الدوريات الأمنية، مداهمة لعيادات تجميل وأسنان تحتوي على أبواب سرية خلفها سكن لعاملات منزليات يعملن كممرضات ومعمل أسنان وتعمل بلا اطباء ومواد منتهية!
أي سؤال عن العيادة وكيف تحمي نفسك وغيره اجابته بالمقطع كامل في سناب ولا استطيع وضعه كاملا هنا للاسف. pic.twitter.com/i5nRt364OD
— فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) May 21, 2019