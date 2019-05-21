“التعليم” تنشئ 30 مجمعاً تعليمياً بأكثر من ملياري ريال للتخلص من المباني المستأجرة

أبرمت وزارة التعليم ممثلة في شركة تطوير المباني اتفاقية مع شركة المباني المتخصصة للتطوير العقاري؛ بهدف التوسع في قطاع التعليم العام الأهلي، وزيادة مساهمته لتصل لنسبة 25 %، وتجويد القطاع، عبر تحسين البيئة التعليمية، بإنشاء المباني التعليمية، والتخلص من المباني المستأجرة.
وأوضحت الوزارة أن شركة المباني المتخصصة ستقوم بإنشاء مجمعات تعليمية كبيرة للبنين والبنات، لخدمة مؤسسات التعليم الأهلي القائمة، التي تحتاج إلى تطوير بيئتها التعليمية، عن طريق تأجير طويل المدى، من خلال خطة قصيرة المدى لإنشاء 10 مجمعات في كل من الرياض وجدة والدمام.وفق “أخبار 24”.
وبيّنت أن المجمعات العشرة ستستوعب 30 ألف طالب وطالبة بتكلفة 800 مليون ريال، وستنتهي في عام 2022، إضافة إلى خطة طويلة المدى لإنشاء 20 مجمعاً تعليمياً تخدم الرياض وجدة والدمام، بحيث تستوعب 60 ألف طالب وطالبة، بقيمة إجمالية تبلغ ملياراً و600 مليون ريال.