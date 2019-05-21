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أخبار محلية > الكلباني مطالباَ بمحاربة الفقر: اللهم ارزقني الجنة ومليار دينار
21/05/2019   1:00 م

الكلباني مطالباَ بمحاربة الفقر: اللهم ارزقني الجنة ومليار دينار

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علّق الشيخ عادل الكلباني، على موضوع الفقر، مشيراً إلى أن الإنسان لابد أن يتخلص من الفقر، بل ويحاربه ويفر منه كفراره من الأسد بالطرق المشروعة.

وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامجه الرمضاني “مع الكلباني”، أنه كان دائماً يدعو الله أن يرزقه الجنة ومليار دينار، لافتاً إلى أن الفقر يكون أفضل للإنسان إذا لم يكن هناك طريق حلال لكسب الرزق.

 

وفق “أخبار 24”.

الكلباني مطالباَ بمحاربة الفقر: اللهم ارزقني الجنة ومليار دينار

أخبار محلية
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