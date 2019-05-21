الكلباني مطالباَ بمحاربة الفقر: اللهم ارزقني الجنة ومليار دينار

علّق الشيخ عادل الكلباني، على موضوع الفقر، مشيراً إلى أن الإنسان لابد أن يتخلص من الفقر، بل ويحاربه ويفر منه كفراره من الأسد بالطرق المشروعة.
وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامجه الرمضاني “مع الكلباني”، أنه كان دائماً يدعو الله أن يرزقه الجنة ومليار دينار، لافتاً إلى أن الفقر يكون أفضل للإنسان إذا لم يكن هناك طريق حلال لكسب الرزق.
الشيخ عادل الكلباني: اللهم ارزقني “مليار” دينار.. وفر من الفقر فرارك من الأسد 🏃♂️#مع_الكلباني#رمضان_عندنا pic.twitter.com/HW0HKeM1W0
— SBC channel (@SBC_Channel) May 20, 2019
وفق “أخبار 24”.