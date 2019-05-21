قوات التحالف تحذر الحوثيين بعد محاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في نجران بطائرة مسيرة

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن المليشيا الحوثية الإرهابية قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في نجران، بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات.
وأوضح المالكي أن المليشيا الحوثية تمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي، بعد تواصل تنفيذها للأعمال الإرهابية من خلال استهدافها للمرافق المدنية والمدنيين من مواطنين ومقيمين.
وحذر المالكي بأشد العبارات المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، من مواصلة استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية وكذلك المدنيين، مؤكداً وجود وسائل ردع حازمة بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.وفق “أخبار 24”.