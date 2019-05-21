نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > قوات التحالف تحذر الحوثيين بعد محاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في نجران بطائرة مسيرة
21/05/2019   12:59 م

قوات التحالف تحذر الحوثيين بعد محاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في نجران بطائرة مسيرة

+ = -
885

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن المليشيا الحوثية الإرهابية قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في نجران، بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات.

وأوضح المالكي أن المليشيا الحوثية تمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي، بعد تواصل تنفيذها للأعمال الإرهابية من خلال استهدافها للمرافق المدنية والمدنيين من مواطنين ومقيمين.

وحذر المالكي بأشد العبارات المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، من مواصلة استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية وكذلك المدنيين، مؤكداً وجود وسائل ردع حازمة بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.وفق “أخبار 24”.

قوات التحالف تحذر الحوثيين بعد محاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في نجران بطائرة مسيرة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885044369.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.