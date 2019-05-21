العثور على سيارة مفقود اختفى منذ أسبوعين بصحراء الربع الخالي

أعلن فريق إنجاد التطوعي، عثوره على مركبة تخص شخصاً فُقد في صحراء الربع الخالي يوم الرابع من شهر رمضان الجاري، فيما لا تزال عمليات البحث عنه مستمرة.
وكان فريق إنجاد قد تلقى بلاغاً عن اختفاء شخص يستقل مركبة من نوع (تويوتا جي إكس آر موديل 2016) في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً، وحدد آخر موقع أبراج التقط لهاتفه المحمول بالقرب من حرض بالربع الخالي.
وتمكنت فرق البحث من العثور على مركبة المفقود أمس (الإثنين) والتي ترجل منها، فيما تواصل فرق الإنقاذ بحثها عنه باستخدام سيارات مجهزة وبمشاركة طيار شراعي.وفق “أخبار 24”.