مدير ملعب كربلاء يوضح سبب نقل وتأجيل مباراة ذوب آهن والنصر

أوضح مدير ملعب كربلاء الدولي بالعراق مهند الجراح، أن نقل مباراة ذوب آهن الإيراني والنصر السعودي في ختام دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، من ملعب كربلاء لمكان آخر وتأجيل موعدها، جاء استجابة لطلب من نادي ذوب آهن.
وأضاف الجراح، وفقا لـ”العربية”، أن بعثة النصر كانت جاهزة للمغادرة إلى كربلاء، إلا أن إدارة الملعب علمت أن إدارة نادي النصر تلقت خطاباً من الاتحاد الآسيوي يفيد بتأجيل ونقل المباراة، مبدياً آسفه لقرار النقل، مشيراً إلى أن الجميع كانوا بانتظار مشاهدة النصر يلعب في كربلاء.
وكان الاتحاد الآسيوي قرر أمس (الإثنين) نقل مباراة ذوب آهن وضيفه النصر في إياب دور المجموعات من دوري أبطال آسياً التي كانت مقررة اليوم بملعب كربلاء بالعراق إلى مكان آخر، وتأجيل موعدها لموعد جديد لم يعلن عنه.
يذكر أن النصر وذوب آهن تأهلا للدور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وستحدد المواجهة المرتقبة بينهما متصدر المجموعة والوصيف.
وقرر الاتحاد الآسيوي منذ 3 مواسم نقل مباريات الأندية السعودية أمام الإيرانية إلى ملاعب محايدة، واختار النصر ذهاباً ملاقاة ذوب آهن في دبي، فيما اختارت إدارة الفريق الإيراني اللعب في كربلاء، قبل أن تلغي قرارها ذلك اعتراضاً على أحداث صاحبت مواجهة ذوب آهن في كربلاء أمام الزوراء العراقي.