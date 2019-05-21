بعد العبث بها خلال شهر رمضان بلدية الخرج تقوم بعمل صيانة للحدائق (صور)

قامت بلدية محافظة الخرج متمثلة بقسم الإنارة بإدارة التشغيل والصيانة بعمل صيانة وإستبدال للإنارات بحديقة الامير عبدالرحمن بن ناصر وحديقة الملك عبدالعزيز وحديقة الزاهر وحديقة الملك فهد بعد العبث فيها وتكسير الفوانيس خلال شهر رمضان المبارك من قبل المستهترين بالممتلكات العامة ، و التي تسببت في تشويه جمالية المنظر العام وخصوصا مع إجازة الصيف وكثرة مرتادي الحدائق ، وذلك في ظل ما قدمته الدولة من مشاريع خدمية كبيرة ، وصيانة دائمة ، لينعم المواطن بها .
الجدير ذكره أن الادارات المعنية بالبلدية قامت بعمل الصيانة لها للمرة الثانية خلال شهر وذلك بعد العبث بها أثناء فترة الامتحانات النهائية للطلاب .
هذا وتنوه بلدية محافظة الخرج للمواطنين عن الابلاغ عن أي تجاوزات او ضرر للحدئق والاماكن العامة وذلك عن طريق الرقم الموحد 940 او عن طريق الحساب الرسمي للبلدية وذلك لإتخاذ الأجراءات النظامية بذلك .