صدم قائد مركبة متهور سيارتي دورية مرور ولاذ بالفرار في جازان، بعد أن بدا أن الدوريتين قد أوقفتاه وأحاطتا به، إلا أنه استطاع أن يوجد لنفسه مخرجاً بصدمهما.
وأظهر مقطع فيديو المركبة الجيب وقد أحاط بها دوريتان للمرور، إلا أن قائد المركبة قرر الفرار منهما، فرجع للخلف ليصدم واحدة، ثم تحرك للأمام، وتجاوز الدورية الثانية بسرعة عالية، بعد أن صدم جانبها الأيمن أثناء هروبه.
وأسرعت إحدى الدوريتين خلف المركبة، وتبعتها الدورية الأخرى، في محاولة لضبط هذا السائق المتهور، الذي كاد أن يتسبب في كارثة بصدمه للدورية وهروبه بشكل فيه خطورة عليه وعلى قائدي ومستخدمي الطريق.