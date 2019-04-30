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أخبار محلية > شركة طيران سعودية تشترط على المتقدمات لوظائفها إجادة السباحة
30/04/2019   10:16 ص

شركة طيران سعودية تشترط على المتقدمات لوظائفها إجادة السباحة

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اشترطت شركة طيران سعودية على المتقدمات للوظائف النسائية في الشركة عدة شروط، من بينها القدرة على السباحة واللياقة الطبية.

ومن بين الشروط الأخرى التي وضعتها شركة الطيران للمتقدمات على الوظائف، ألا يقل طول القامة عن 158 سنتيمتراَ، وأن يتوافق الطول مع الوزن، مع التزام المتقدمة عند التوظيف بالحجاب فقط حتى لا تتعارض مع اللوائح والإجراءات.

وطرحت الشركة تلك الشروط في ملتقى التوظيف في مجال الضيافة الجوية، الذي تنظمه الغرفة التجارية بحائل، للتعيين في وظائف سلامة الركاب والأمن والخدمة وسلامة المقصورة.وفق “أخبار 24”.

شركة طيران سعودية تشترط على المتقدمات لوظائفها إجادة السباحة

أخبار محلية
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