رسميا.. نائب رئيس نادي الهلال يتقدم باستقالته

أعلن نائب رئيس نادي الهلال، فهد بن أحمد الراشد، اليوم (الثلاثاء)، استقالته من منصبه وذلك عقب خسارة فريقه أمس من نادي التعاون.
وتقدم الراشد باستقالته من عضوية مجلس إدارة الهلال بعدما قدم اعتذاره لجماهير نادي الهلال، مشيرا إلى أن وجهات النظر بينه وبين الأمير محمد بن فيصل ربما تكون مختلفة.
وأكد أنه سيبقى محبا لنادي الهلال وجماهيره، متمنيا للفريق كل التوفيق في مسيرته القادمة.
يذكر أن جماهير الهلال صبّت جام غضبها على مجلس إدارة النادي، عقب الخسارة مجدداً أمام التعاون بثنائية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمس (الإثنين) تسببت في حرمانه من صدارة الدوري، بعد خسارة قاسية في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الجمعة الماضية.حسب “أخبار 24”.