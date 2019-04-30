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أخبار محلية > بالفيديو.. خبير تربوي: الزواج عن حب لا يصلح لأنه مثل البوفيه الذي تبدأ فيه بالحلو
30/04/2019   10:14 ص

بالفيديو.. خبير تربوي: الزواج عن حب لا يصلح لأنه مثل البوفيه الذي تبدأ فيه بالحلو

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قال خبير تربوي إنه لا يؤيد الزواج عن حب ويراه لا يصلح؛ لأنه مثل البوفيه الذي تبدأ فيه بالحلو، والصحيح أن تبدأ بالشوربة والسلطات ثم الوجبة الرئيسية وتختم بالحلو، مبيناً أن الحب لا يصح أن يكون مقدمة للزواج.

وأوضح الدكتور إبراهيم الخليفي خلال لقاء له في حلقة سابقة من برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن الإعجاب بالشخص لا بأس به ولكن لا بد أن يكون إعجاباً بالصفات وليس إعجاباً بالذات، ويجب تحييد العاطفة مهما أمكن.وفق “أخبار 24”.

ووصف الخليفي الحب بأنه مضر ويفسد البصيرة، مشيراً إلى أنه من خلال خبرته وجد أن الزيجات بين الشباب القائمة على الحب، تنتهي بعد فترة وجيزة.

بالفيديو.. خبير تربوي: الزواج عن حب لا يصلح لأنه مثل البوفيه الذي تبدأ فيه بالحلو

أخبار محلية
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