كشف شقيق المشجع النصراوي سلطان البشري، الذي توفي بعد مباراة الاتحاد والنصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الجمعة الماضية متأثراً بجلطة قلبية، تفاصيل جديدة في الواقعة، مؤكداً أن الوفاة ليست بسبب نتيجة المباراة، متهماً إسعاف الملعب بالتقصير.
وقال حامد البشري شقيق سلطان في مداخلة لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن أخاه جاءه في استراحته يوم مباراة الهلال والتعاون وأخبره أنه يشعر بالتعب، ثم شعر بتحسن وعاد للمنزل، مضيفاً أنه حينما ذهب لحضور مباراة النصر والاتحاد في ملعب الجوهرة برفقة ابنه كان يشعر بآلام في القلب.
وأضاف حامد أن شقيقه شعر بالتعب خلال سير المباراة وطلب من إسعاف الملعب نقله للمستشفى أو إعطاءه أي علاج لكنهم لم يستجيبوا، ليسقط مغشياً عليه قبل أن يتلقى المساعدة من أحد المشجعين الذي تواصل معهم والتقى بهم لاستلام أخيهم.
وأوضح أنهم أثناء نقل سلطان إلى المستشفى كان يردد “أنا تعبان.. أنا بموت” حتى أغمي عليه، وحينما وصلنا المستشفى حاولوا إجراء إنعاش لقلبه لكنه فارق الحياة، مقدماً شكره لرئيس نادي النصر سعود آل سويلم على تخصيص دخل تذاكر مباراة النصر والوصل الإماراتي لصالح أسرة شقيقه.
وفق “أخبار 24”.