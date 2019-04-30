دعا استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب، الشباب والشابات الراغبين في الزواج، إلى تجنّب الزيجات الغامضة التي تعتمد على مشاعر الحب وحدها دون تقييم جاد للطرف الآخر، أو تلك التي لا يتمكن فيها الشاب من رؤية مَن يرغب في الزواج منها “الرؤية الشرعية”.
وعلّق الحبيب على الزواج الذي يعرف اجتماعياً بزواج “اكشط واربح” بقوله: “يا شباب إذا رفضوا الرؤية الشرعية (خلوا بناتهم تبور)”، معتبراً أن الخطأ ليس خطأ الأهل فقط، إنما هو خطأ الشباب والشابات أيضاً في التنازل عن حقوقهم.
وطالب الحبيب، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتأهيل الخطابات وتدريبهن، مشيراً إلى أن الخطابات يمكن الاستفادة من انتشارهن، وتدريبهن، وإكسابهن المهارات اللازمة لممارسة دورهن، لا سيما مهارات فهم الشخصيات، بدلاً من محاربتهن.
وشدد على أحقية الشاب والشابة في التلاقي مع بعضهما خلال فترة الخطوبة، من خلال الإطار الاجتماعي المقبول لأهلهما، مبيناً أن ذلك هو ما سينجح الزواج، لافتاً إلى أنه لا ينادي بشيء محرم كالخلوة وغيرها.