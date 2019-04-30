نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالفيديو.. مشجع اتحادي: ردينا للهلال من النصر وبنرد لهم من التعاون
30/04/2019   10:08 ص

بالفيديو.. مشجع اتحادي: ردينا للهلال من النصر وبنرد لهم من التعاون

+ = -
560

عبّر أحد مشجعي نادي الاتحاد عن مساندته لنادي الهلال عقب انتهاء مباراة فريقه أمام النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي فاز بها الاتحاد على النصر بأربعة أهداف لهدفين.

وقال المشجع الاتحادي خلال لقاءات أجراها برنامج “مدرجاتنا” على قناة “KSA SAPORTS” مع المشجعين: “ردينا للهلال قدام النصر في الدوري، وألحين بنرد للهلال من التعاون في النهائي”، في إشارة لخسارة الهلال من النصر في الديربي والخسارة من التعاون في نصف نهائي كأس الملك.

يذكر أن الهلال قد تلقى خسارة قاسية الجمعة الماضية بخماسية نظيفة من التعاون في نصف نهائي كأس الملك الذي تأهل لملاقاة الاتحاد في المباراة النهائية، قبل أن يخسر الهلال من التعاون مجدداً بثنائية أمس (الإثنين) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مشجع اتحادي: ردينا للهلال من النصر وبنرد لهم من التعاون

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885040858.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.