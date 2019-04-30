بالفيديو.. مشجع اتحادي: ردينا للهلال من النصر وبنرد لهم من التعاون

عبّر أحد مشجعي نادي الاتحاد عن مساندته لنادي الهلال عقب انتهاء مباراة فريقه أمام النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي فاز بها الاتحاد على النصر بأربعة أهداف لهدفين.
وقال المشجع الاتحادي خلال لقاءات أجراها برنامج “مدرجاتنا” على قناة “KSA SAPORTS” مع المشجعين: “ردينا للهلال قدام النصر في الدوري، وألحين بنرد للهلال من التعاون في النهائي”، في إشارة لخسارة الهلال من النصر في الديربي والخسارة من التعاون في نصف نهائي كأس الملك.
يذكر أن الهلال قد تلقى خسارة قاسية الجمعة الماضية بخماسية نظيفة من التعاون في نصف نهائي كأس الملك الذي تأهل لملاقاة الاتحاد في المباراة النهائية، قبل أن يخسر الهلال من التعاون مجدداً بثنائية أمس (الإثنين) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.وفق “أخبار 24”.
#مدرجاتنا
مشجع اتحادي: ردينا للهلال من النصر .. وبنرد لهم من التعاون.#الاتحاد_النصرpic.twitter.com/5Oe9678n6j
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) April 29, 2019