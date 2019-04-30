“التجارة” تشهر بمواطن ومقيم وتغرمهما لبيعهما منظفات ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب أسواق في نشاط الكماليات والإكسسوارات بمحافظة الأحساء، وأحد العاملين لديه من جنسية يمنية، بعد ثبوت بيعهما منظفات ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية.
وأوضحت الوزارة أن المحكمة الجزائية بالدمام أصدرت حكماً يقضي بإدانة المخالفين وفرض غرامة مالية عليهما، بالإضافة إلى إبعاد المقيم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، مع التشهير بهما بنشر الحكم في صحيفتين على نفقتهما.حسب “أخبار 24”.
وبيّنت وزارة التجارة أنه تمت مصادرة وإتلاف المضبوطات؛ نظراً لما قد تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.
وينص نظام الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.