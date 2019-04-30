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أخبار محلية > آل الشيخ للأئمة والمؤذنين: ينبغي الرفق بجيران المساجد عبر تخفيض مكبرات الصوت‎
30/04/2019   10:05 ص

آل الشيخ للأئمة والمؤذنين: ينبغي الرفق بجيران المساجد عبر تخفيض مكبرات الصوت‎

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طالب وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الإثنين، أئمة المساجد ومؤذنيها بخفض مكبرات الصوت حتى لا يؤثروا على المساجد المجاورة.

وأوضح آل الشيخ عبر مقطع فيديو نشرته الوزارة، أن النداء للصلاة واجب ولكن لا يصل للإضرار بالآخرين، مضيفاً أن خفض صوت المكبرات يمنع تصادم وتداخل الأذان بين المساجد.

وطالب الوزير الأئمة والمؤذنين بالرفق بالمصلين والجيران عن طريق خفض صوت المكبرات، مشيراً إلى أن الأصوات العالية للمكبرات تفقد الأذان هيبته وينتج عنها تداخل وتشويش يضر بالمصلين.

وفق”أخبار 24″.

آل الشيخ للأئمة والمؤذنين: ينبغي الرفق بجيران المساجد عبر تخفيض مكبرات الصوت‎

أخبار محلية
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