بالصور.. لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالسيح تختتم بطولة السيح الرياضية لكرة القدم للصالات

اختتمت أمس، بطولة السيح الرياضية لكرة القدم للصالات بالشراكة مع نادي الشعلة الرياضي في نسختها الأولى بتنظيم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالسيح وذلك برعاية رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالسيح وذلك لتفعيل وإبراز الحراك الرياضي والأنشطة الرياضية بالمحافظة بمشاركة أكثر من 200 لاعب يمثلون 12 فريقا، وحضور عددٍ من الرياضيين والمسؤولين وعدد من الجماهير امتلأت به مدرجات الصالة.
حيث جمعت المباراة النهائية بين فريق نابولي وفريق البلوز وحقق المركز الأول فريق نابولي عبر ركلات الترجيح.
ومن ثم بدأت فقرات الحفل بكلمة لرئيس مجلس إدارة اللجنة الدكتور عبدالرحمن الرفدي وحيث قدم شكره لمركز التنمية الاجتماعية بالدلم ولرئيس نادي الشعلة ولمدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمحافظة وذلك لتعاونهم في نجاح هذه البطولة الرياضية ومشاركتهم الفاعلة مع اللجنة.
وفي الختام تم تكريم الرعاة والمنضمين والفرق المشاركة في البطولة .