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اخبار رياضية > “شاموسكا” مبرراً الهزيمة: الهلال يعاني من الإجهاد وضغط المباريات.. وأنا من وضعت تشكيل المباراة
30/04/2019   10:05 ص

“شاموسكا” مبرراً الهزيمة: الهلال يعاني من الإجهاد وضغط المباريات.. وأنا من وضعت تشكيل المباراة

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أعرب البرازيلي بريكليس شاموسكا المدير الفني لفريق الهلال عن حزنه عقب الخسارة أمام نادي التعاون، في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين، مشيرا إلى عدد من الأسباب التي أدت إلى تلك الخسارة.

وأوضح شاموسكا في تصريحاته، أن الفريق بدأ الشوط الأول بشكلٍ جيد وكان قريبا من التسجيل، ثم بعد ذلك تباعدت الخطوط وأصبح الفريق لا يلعب بشكل جيد.

وأضاف أنهم عملوا كثيراً على تهيئة الفريق نفسياً ولكن للأسف لم تكن الفترة كافية لكي تعطي نتيجة مثمرة وسريعة، مبررا بأن الفريق يعاني من الإجهاد وضغط المباريات في الفترة الأخيرة، وأنه تولى المهمة منذ 48 ساعة، لكنه هو من وضع تشكيل المباراة وليست الإدارة كما قال البعض.وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن التعاون كرر فوزه على الهلال، بعدما تغلب عليه اليوم الإثنين، بهدفين دون رد، في لقاء ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن سبق وأخرجه من نصف نهائي كأس الملك، بخماسية نظيفة.

“شاموسكا” مبرراً الهزيمة: الهلال يعاني من الإجهاد وضغط المباريات.. وأنا من وضعت تشكيل المباراة

اخبار رياضية
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