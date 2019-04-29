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أخبار محلية > “الداخلية” عن مقطع “السناب الأمني”: ما حدث خطأ غير مقصود.. وجميع الحضور في الفعالية أبناء وطن واحد ولا تمييز بينهم
29/04/2019   11:20 م

“الداخلية” عن مقطع “السناب الأمني”: ما حدث خطأ غير مقصود.. وجميع الحضور في الفعالية أبناء وطن واحد ولا تمييز بينهم

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ذكرت وزارة الداخلية أن ما ورد ضمن مقطع الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من تغطية سباق الوفاء الخامس لأبناء شهداء الواجب، اتضح بعد استجلاء الحقيقة أنه خطأ غير مقصود.

وقالت الوزارة في بيانٍ نشرته عبر حسابها في “سناب شات”: “تعقيباً على ما تم تداوله في مواقع التواصل، وحيث تم استجلاء حقيقة ما أثير بشأن مشهد لبعض المشاركين بهذا الخصوص، تبين أنه خطأ لم يكن لدى مصور هذا المشهد قصد فيما تم تفسيره لهذه اللقطات”.

وأكدت أن جميع المشاركين في هذه الفعالية من متسابقين ومصورين وحضور هم أبناء وطن واحد ولا تمييز بينهم.

واستقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، عدداً من الأطفال المشاركين في سباق الوفاء للشهداء الخامس الذي أقيم في محافظة جدة الخميس الماضي.وفق”أخبار 24″.

وكان صاحب الحساب نشر مقطع فيديو يتضمن مجموعة من بنات الشهداء الصغيرات المشتركات في مسابقة، وأثناء استعراضه طابور المشتركات تجاوز طفلتين سمراوين دون تقديم دعم وتشجيع لهما، قبل أن يعتذر ويصدر توضيحاً لما حدث.

“الداخلية” عن مقطع “السناب الأمني”: ما حدث خطأ غير مقصود.. وجميع الحضور في الفعالية أبناء وطن واحد ولا تمييز بينهم

أخبار محلية
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