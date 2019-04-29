بثنائية نظيفة.. التعاون يكرر فوزه على الهلال ويهدي الصدارة للنصر

فاز التعاون على الهلال بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض بالدوري الممتاز، وهي المباراة الثانية خلال أسبوع واحد التي يفوز فيها التعاون على الهلال بعد مباراة نصف نهائي كأس الملك التي انتهت بخماسية.
وشهد الشوط الأول للمباراة سيطرة للهلال، إلا أن رعونة مهاجمي الهلال وتألق حارس التعاون منعا تسجيل أهداف، وسط هجمات مرتدة للتعاون تميز بعضها بالخطورة وتصدى لها عبدالله المعيوف، فيما سجل غوميز هدفا أُلغي بداعي التسلل.
وشهد الشوط الثاني استمرارا للتفوق الهلالي، بتنويع الهجمات، إلا أن فريق التعاون وخلال 4 دقائق فقط سجل هدفين، الأول بقدم محترفه الكاميروني ليندر تاوامبا في الدقيقة 65، ثم أضاف هيلدون أوجوستو الهدف الثاني في الدقيقة 69.وفق “أخبار 24”.
وحاول الهلال بكل قوة تحسين النتيجة وأتيحت عدة فرص للاعبيه، إلا أنها ضلت طريقها للمرمى، وبهذه النتيجة تأكد تصدر فريق النصر لجدول المسابقة بـ64 نقطة مقابل 63 نقطة للهلال، ويتبقى لكل فريق مباراتان قبل نهاية المسابقة.