استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، عدداً من الأطفال المشاركين في سباق الوفاء للشهداء الخامس الذي أقيم في محافظة جدة الخميس الماضي.
وكان وزير الداخلية وجّه بالتحقيق حيال ما قام به أحد مشاهير تطبيق “سناب شات” في إحدى المناسبات الخاصة بشهداء الواجب، ووجه الوزير دعوة لبنات وأبناء الشهداء لاستقبالهم.
وكان صاحب الحساب نشر مقطع فيديو يتضمن مجموعة من بنات الشهداء الصغيرات المشتركات في مسابقة، وأثناء استعراضه طابور المشتركات تجاوز طفلتين سمراوين دون تقديم دعم وتشجيع لهما، قبل أن يعتذر ويصدر توضحيأ حول ما حدث.
وفق “أخبار 24”.